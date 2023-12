Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments otrdien daļēji atcēla Kurzemes apgabaltiesas spriedumu Liepājā sadurtās skolotājas lietā, līdz ar ko apgabaltiesai atkārtoti būs jālemj jautājums par noteiktajām kaitējuma kompensācijām no apsūdzētās nepilngadīgās un viņas mātes, informēja AT.

Izskatāmajā lietā ar Kurzemes rajona tiesas 2023. gada 24. februāra spriedumu atzīts, ka nepilngadīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu – mēģinājumu izdarīt citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu. Vienlaikus persona atbrīvota no kriminālatbildības un viņai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis. Tiesa noteikusi arī kaitējuma kompensāciju par labu cietušajai.

AT atzīst par pamatotu cietušās un nepilngadīgās personas pārstāves kasācijas sūdzībās norādīto argumentu par to, ka tiesai bija jāizlemj jautājums par kompensācijas maksāšanas pienākumu no nepilngadīgās personas, kurai piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, subsidiāri no abiem vecākiem.

Tiesā konstatē, ka ne pirmstiesas izmeklēšanas laikā, ne iztiesāšanas laikā netika noskaidrota nepilngadīgās apsūdzētās tēva identitāte un viņš nav bijis informēts par notiekošo kriminālprocesu pret viņa meitu.

AT uzsver, ka apelācijas instances tiesa, nolemjot, ka no nepilngadīgās cietušās labā piedzenama mantiskā kaitējuma kompensācija un morālā kaitējuma kompensācija un no nepilngadīgās subsidiāri ar tās māti valsts labā piedzenama cietušajai izmaksātā valsts kompensācija, nav ievērojusi Kriminālprocesa likumā ietvertās prasības. Lieta atceltajā daļā nodota jaunai izskatīšanai.

Lietai ir slēgtas lietas statuss.

Jau ziņots, ka pērn 24. septembrī, policijā saņemta informācija, ka kādā publiskā iestādē Liepājā ir sadurta sieviete. Cietusī nogādāta slimnīcā.

Kā toreiz pastāstīja Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts, sadurtā sieviete ir viņa vadītās izglītības iestādes skolotāja, kurai uzbrukusi audzināmās grupas pirmā kursa audzēkne.

Pēc Ruperta teiktā, negadījums noticis skolotājas mākslas salonā, kur viņa vadījusi gleznošanas nodarbību interesentiem, kuru vidū bijusi arī audzināmās grupas meitene. Uzbrukums noticis pēc nodarbības, kad visi pārējie cilvēki jau aizgājuši projām.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!