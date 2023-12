SIA "Izdevniecība " Dienas mediji"" un SIA "Izdevniecība "Dienas bizness"" pārsūdzēs Ekonomisko lietu tiesas spriedumu, ar kuru no abām izdevniecību piedzīts 1,1 miljons eiro, sacīja laikraksta "Diena" un "Izdevniecības "Dienas bizness"" galvenais redaktors un līdzīpašnieks Gatis Madžiņš.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā tiesa daļēji apmierināja "Ostas parks" prasību pret "Dienas medijiem" un "Dienas biznesu", solidāri piedzenot 1,1 miljonu eiro, ko veido laika periodā no 2018.gada līdz 2019.gadam izsniegtie aizdevumi un to lietošanas procenti.

Komentējot to, vai šādas summas piedziņa nenozīmētu arī izdevniecību bankrotu, Madžiņš uzsvēra, ka "izdevniecības turpina un turpinās darbu ierastajā režīmā".

Jau ziņots, ka "Ostas parks" cēlis prasību par tādu parāda piedziņu, kas izrietot no aizdevuma līgumiem. "Ostas parks" prasības pieteikumā klāsta, ka laika posmā no 2016.gada oktobra līdz 2020.gada septembrim noslēdzis ar "Dienas medijiem" vairākus aizdevuma līgumus, aizdodot 1 395 000 eiro saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Ieskaitot par aizdevuma lietojumu maksājamo procentu kopsummu, kopējais parāds esot sasniedzis 1 562 329 eiro.

Prasība pret "Dienas biznesu" tiek pamatota ar to, ka uzņēmums pagājušā gada nogalē un šā gada sākumā ir pārņēmis "Dienas mediju" pamata komercdarbības virzienu un ar to saistīto mantu, līdz ar to arī saistības.