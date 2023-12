Administratīvā rajona tiesa šodien apmierinājusi bijušā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārtikas iepirkuma saistīto iepirkuma vadītāja Ērika Ezeriņa pieteikumu par viņam piemērotā disciplinārsoda atcelšanu.

Neminot personas vārdu, tiesā informē, ka ar aizsardzības ministra 17. aprīļa rīkojumu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra Centralizēto iepirkumu vadības departamenta Ekipējuma un pārtikas iepirkumu nodaļas vadītājam tika piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata – saistībā ar iepirkuma komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildi iepirkumā par pārtikas iegādi NBS vajadzībām.

Tiesa spriedumā norāda, ka, lai gan publiski ir izskanējusi informācija par ļoti daudziem iepirkuma organizēšanā pieļautiem pārkāpumiem, pārsūdzētajā rīkojumā Aizsardzības ministrija ir analizējusi tikai vienu no tiem, proti, apstākli, ka pieteicējs nav nodrošinājis iepirkuma līgumā norādītās plānotās iepirkuma summas atbilstību centralizētajā iepirkumu plānā paredzētajam finanšu līdzekļu apjomam. Līdz ar to pieteicējam noteiktā soda veida - atbrīvošana no amata – nepieciešamība, piemērotība un samērīgums varēja tikt vērtēts tikai kontekstā ar šo vienu pārkāpumu.