Izliekoties par Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku, noziedznieki no iedzīvotājiem izmānījuši naudu.

Šajos gadījumos Valsts policijā tika saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem, kuriem telefona sarunas laikā nepazīstama persona apgalvoja, ka ir "Google" darbinieks un, ka no viņu bankas kontiem ir noplūduši personīgie dati. Izpildot noziedznieku norādījumus, cietušie nekavējoties izņēma skaidru naudu no saviem bankas kontiem, un atdeva to kādai sievietei tikšanās laikā.