Rīgas rajona tiesa kādam vīrietim par sešu zēnu seksuālu izmantošanu piesprieda brīvības atņemšanu uz 18 gadiem un sešiem mēnešiem, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Vīrietis tika apsūdzēts par to, ka viņš laika periodā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada aprīlim nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni veica seksuāla rakstura darbības ar sešiem zēniem, kuri bija vecumā no deviņiem līdz 14 gadiem.