Slimnīca preses paziņojumā norādījusi, ka, pārņemot savā valdījumā Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvobjektu un ceturtdien turpinot tā apsekošanu, eksperti konstatēja, ka būvkompānijas " Velve " pārstāvji līdz ar personiskajām mantām no būvobjekta izveduši un turpina izvest pasūtītājam piederošo projekta dokumentāciju.

Slimnīcā informēja, ka projekta dokumenti, ko "Velves" darbinieki mēģināja prettiesiski izvest no Stradiņa slimnīcas būvobjekta, ir pasūtītāja īpašums. Līdz ar kriminālprocesa sākšanu Valsts policijas pārstāvji prettiesisko darbību veicēju objektā esot aizturējuši. Kā apgalvo slimnīcā, "Velves" pārstāvis sākotnēji dokumentu kastes krāva automašīnā, bet, ieraugot policijas ierašanos, skriešus centās kasti aiznest.

Arī vakar, 21. februārī, Stradiņa slimnīca konstatēja būvdarbu dokumentācijas iztrūkumu, un šo faktu fiksēja zvērināti tiesu izpildītāji, par to informēts Būvniecības valsts kontroles birojs un Rīgas pilsētas būvvalde, lūdzot konstatēt šos "Velves" pārkāpumus.

Apsekojot būvobjektu, Stradiņa slimnīcas eksperti fiksē paveiktos darbus un to stāvokli, paralēli veicot aplēses par "Velves" nodarītajiem zaudējumiem slimnīcai, lai noteiktu zaudējumu kopapjomu un celtu prasību tiesā.

Jau rakstīts, ka pērnā gada rudenī bažās par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu no amatiem tika atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome, kuras galvenie uzdevumi ir veikt ārēju būvniecības auditu un nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaiste minētā projekta sekmīgai realizācijai.

Novembrī "Velve" pabeidza slimnīcas A2 ēkas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Tomēr mēneša beigās slimnīcas jaunā A2 ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ tika atklāts pelējums. Pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.