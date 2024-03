Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" žurnālistes pērn bija izpētījušas, ka sociālajos medijos publicētie attēli liecinot, ka Elksniņa izdevumi, iespējams, pārsniedz ienākumus . Arī iepriekšējo gadu ienākumi pēdējos piecos gados, kopš viņš atgriezies Daugavpilī, mēnesī nepārsniedz vidēji 2000 eiro. Elksniņa ģimene dzīvo tā, kā no valsts amatpersonas oficiālajiem ienākumiem nevar atļauties, norādīja žurnālistes.

"Ar pulksteņu pazinējiem no "Pulksteņu šerloks" identificējām, kā mērs nēsā "Ulysse Nardin" pulksteni.). Elksniņš intervijā lika noprast, ka to varējis nopirkt advokāta laikos. Pulksteņa cena var nedaudz atšķirties atkarībā no iekļautajiem elementiem, bet vidēji tie ir 30 000 eiro un uz augšu. Luksusa zīmolus iecienījusi arī mēra sieva Jekaterina. Abi pirms sešiem gadiem apprecējās Komo ezera krastā Itālijā un šogad svin gadadienu, ko mēdz dēvēt par čuguna kāzām", norādīja žurnālistes.