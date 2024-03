Norādītajās ielās kravas transports, kas ir smagāks par piecām tonnām, nevarēs braukt laika periodā no pulksten 7 līdz pulksten 10 un no pulksten 16 līdz pulksten 19.

Ieviešot izmaiņas, tranzīta satiksmi abos virzienos aizliedza uz Akmens tilta, Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, no Radziņa krastmalas līdz 13. janvāra ielai, 11. novembra krastmalas posmā no 13. janvāra ielas līdz Vanšu tiltam, kā arī Eksporta ielas posmā no Vanšu tilta līdz Hanzas ielai.