Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir ceļa Ventspils-Kolka (P124) posmā no Ventspils līdz Liepenei, ceļa Kocēni-Limbaži-Tūja (P11) posmā no Umurgas līdz Iesalkājai, ceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, ceļa Umurga-Cēsis-Līvi (P14) posmā no Stalbes (A3) līdz Cēsīm, ceļa Ventspils-Dundaga (P77) posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Ventspils-Kolka (P124) līdz meža ceļiem "Riestu dambis" un "Otrais Riestu dambis", ceļa Kandava-Saldus (P109) no Zemītes līdz Kapukrogam, ceļa Alūksne-Ape (P39) posmā pie Alsviķiem, ceļa Skrunda-Aizpute (P117) posmā Valtaiķu virzienā aiz Kazdangas un ceļa Smiltene-Valka (P24) posmā no Smiltenes līdz autoceļam Blome-Birzuļi-Palsmane (V243).