"Хоть бы написали, когда будет северное сияние! Все всегда пишут, что когда оно уже произошло. Delfi ведь первыми расскажут о северном сиянии, не так ли?", — пишет наш читатель о самой сильной солнечной вспышке за последние годы. Мы бы хотели стать первым новостным сайтом, который будет достоверно предсказывать появление сияния, но это не так уж просто.
Все они связаны с солнечной активностью, которая сейчас приближается к пику 11-летнего цикла. Солнечная активность измеряется количеством солнечных пятен на Солнце. Это активные области, в которых происходят сильные вспышки, а также выбросы корональной массы. Вспышки выбрасывают больше заряженных частиц в межпланетное пространство. Если они достигают Земли, то часть из них переносится вдоль линий магнитного поля к полюсам Земли, где они взаимодействуют с газами в верхних слоях атмосферы. В зависимости от состава газов и того, насколько сильным был поток частиц, формируется полярное сияние.
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