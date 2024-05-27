"Хоть бы написали, когда будет северное сияние! Все всегда пишут, что когда оно уже произошло. Delfi ведь первыми расскажут о северном сиянии, не так ли?", — пишет наш читатель о самой сильной солнечной вспышке за последние годы. Мы бы хотели стать первым новостным сайтом, который будет достоверно предсказывать появление сияния, но это не так уж просто.