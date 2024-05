Tāpat karstajā laikā jācenšas pēc iespējas vairāk uzturēties ēnā, izvairīties no pārkaršanas. Lai pasargātu ādu no ultravioletā (UV) starojuma kaitīgās ietekmes, SPKC iesaka vilkt gaišu, plānu apģērbu, lietot galvassegu - tā pasargās no karstuma dūriena un galvassāpēm. No plkst.10 līdz 16 nav ieteicams uzturēties atklātā saulē. UV starojums var bojāt ķermeņa šūnas un laika gaitā UV starojuma radītie šūnu bojājumi uzkrājas un var veicināt ādas vēža attīstību.