Viņa skaidroja, ka šādā gadījumā virsroku ņem populisms un tiek attīstītas idejas, kas pēc būtības ir bīstamas Latvijas demokrātijai. Savukārt partijas vienlaicīgi cenšas iegūt sev "pēdējos punktus pirms vēlēšanām" uzskata, ka mediju nozarei ir jākļūst arvien stiprākai pašregulācijā, ir jāattīsta mediju pašregulācijas instrumenti, lai nodrošinātu to, ka pieņemtie lēmumi ir kvalitatīvi, pārdomāti un vienoti. Šie principi ir uzsvērti arī mediju politikas pamatnostādnēs, klāstīja Logina.

Nacionālās apvienības (NA) un dažu "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas deputātu rosinātie grozījumi paredz priekšvēlēšanu aģitācijas definīcijā ietvert arī priekšvēlēšanu debates.

Par grozījumu nodošanu komisijām balsoja 46 deputāti no NA, AS un "Jaunās vienotības" (JV), savukārt "pret" balsoja 25 parlamentārieši no "Progresīvajiem", "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei". Balsojumā atturējās desmit Zaļo un zemnieku savienības deputāti.