Balsot iepriekš var tikai Latvijas vēlēšanu iecirkņos. To būs iespējams izdarīt pirmdien, 3. jūnijā, no pulksten 8 līdz pulksten 13, ceturtdien, 6. jūnijā, no pulksten 16 līdz pulksten 20, kā arī piektdien, 7. jūnijā, no pulksten 13 līdz pulksten 18.