No šodienas veiktas izmaiņas 15.maršruta trolejbusa un 16.maršruta autobusa kustību grafikos darba dienās, informēja uzņēmumā " Rīgas satiksme ".

15. maršruta trolejbuss darba dienās, laika posmā no pulksten 5.40 līdz 7.10, kursēs ar intervālu no sešām līdz septiņām minūtēm. Tāpat tiks veiktas izmaiņas vakara stundās, no aptuveni pulksten 19 līdz pulksten 21, nodrošinot laika intervālu starp reisiem līdz astoņām minūtēm.