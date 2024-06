Vēlēto un Saeimas iecelto valsts amatpersonu bāzes alga 2025. gadā pieaugs par 6% – no 1205,71 eiro šogad līdz 1278,05 eiro nākamgad, liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonām algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,05, bet bāzes alga noteikta 1840,3 eiro apmērā, kas palielināta par 6% no 1736,13 eiro šogad, attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025. gadā būs 7453 eiro salīdzinājumā ar 7031 eiro šogad.

Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonām algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,95, bet bāzes alga noteikta 2457,41 eiro apmērā, kas palielināta par 6% no 2318,31 eiro šogad, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025. gadā būs 12 164 eiro salīdzinājumā ar 11 476 eiro šogad.

Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu "septiņi", attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025. gadā būs 8946 eiro salīdzinājumā ar 8440 eiro šogad. AT departamenta priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 5,3 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025. gadā būs 6774 eiro salīdzinājumā ar 6390 eiro šogad. Savukārt AT tiesnesim algas aprēķinam izmanto koeficientu "pieci" un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025. gadā būs 6390 eiro salīdzinājumā ar 6029 eiro šogad.