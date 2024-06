Pirmais iesaukums Valsts aizsardzības dienestā (VAD) dienestu sāka pagājušā gada 1. jūlijā uz brīvprātības pamata. Savukārt šī gada sākumā pirmo reizi norisinājās jauniešu iesaukšana pēc nejaušības principa, jo ar brīvprātīgo skaitu nepietika. No visiem iesauktajiem ievērojama daļa atbira. Lielākoties, veselības dēļ.

Kā iepriekš vēstīts, šī gada janvārī notika trešais VAD iesaukums , kurā nejauši izvēlējās 300 jauniešus vecumā no 18–19 gadiem. No viņiem dienestu uzsāka 125 cilvēki.

Kopumā atlasē tika iekļauts 3581 Latvijas pilsonis, no kuriem nejaušas izlases kārtībā atlasīti tika 300. 79 no viņiem dienestam nederēja. Pārsvarā – veselības dēļ. Tāpat 28 VAD karavīriem iesaukšana atlikta dažādu iemeslu dēļ, taču viņiem dienests būs jāuzsāk vēlāk.

Jaunieši bez e-pasta, deklarētās dzīvesvietas

Kā papildu izaicinājums iesaukšanai līdz šim bijis iesaukto smagais finansiālais stāvoklis – ir bijis gadījums, kur jaunietim ir kredītsaistības līdz 80 tūkstošiem eiro. Taču arī tas neatbrīvo no iesaukšanas – šādos gadījumos to atliek, lai iesauktais jaunietis var veidot iekrājumus. "Katru gadījumu skata individuāli," uzsvēra Rakstiņš. Apakškomisijas vadītājs Igors Rajevs sacīja, ka "recepte, kā izvairīties no dienesta" nestrādās – būs gan jāmaksā kredīts, gan jāiet dienestā.