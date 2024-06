Arī opozīcijas deputāts Artūrs Butāns (NA) atsauca priekšlikumu, kas paredzēja atļaut personām no 18 gadu vecuma iegādāties alu, vīnu un raudzētos dzērienus, bet no 20 gad vecuma pārējos alkoholiskos dzērienus.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Saeima šā gada 9. maijā noraidīja iepriekš komisijā atbalstīto priekšlikumu līdz 20 gadiem celt vecumu, no kura ļauts iegādāties alkoholiskos dzērienus. Ja patlaban likums to ļauj no 18 gadu vecuma, tad ar grozījumiem likumā tika rosināts ļaut alkoholu iegādāties no 20 gadu vecuma. Saeima šo priekšlikumu noraidīja.