Atbalstu balsojumā Raimonds Lazdiņš ieguva, piesolot prāvas summas sporta federācijām. Arī tām, kuru apgrozījums un dalībnieku skaits ir neliels. Iepriekš izglītības un zinātnes ministrija izraudzījās dažus prioritāros sporta veidus, kas var cerēt uz lielāku valsts atbalstu. Mazāk populāros sporta veidos tas raisīja neapmierinātību. Lazdiņš to izmantoja, apdalītās federācijas uzrunājis un ar šo balsu palīdzību nu kļuvis par Latvijas olimpiskās komitejas prezidentu, teikts sižetā.

"Nekā personīga" arī norāda: "Ne kura katra darbības dēļ valstī ir rīkots referendums. Turklāt jautājumā, kas varētu sašūpot valsts drošību. Šī ir tikai viena no pagātnes epizodēm, kas saistās ar jauno Olimpiskās komitejas vadītāju."

2007. gada 14. marts. No rīta Latvijas iedzīvotāji uzzina, ka iespējams aizturēts Ventspils mērs Aivars Lembergs. Viņu apsūdz smagos noziegumos. Šis notikums satricina jau tā saspringto politisko vidi.

Kad Lazdiņa vadībā radītie likumu grozījumi nonāca Saeimā, tos slēgtās sēdēs skatīja Nacionālās drošības komisija. To vadīja Dzintars Jaundžeikars no Šlesera LPP/LC. Par komisijas konsultantu tika pieaicināts agrākais Satversmes aizsardzības biroja priekšnieks Lainis Kamaldiņš. Tobrīd – a/s "Ventspils nafta" piederošās "Latvijas kuģniecības" iekšējās drošības dienesta priekšnieka vietnieks. Raimonds Lazdiņš savulaik bijis arī padomnieks Jaundžeikaram, kad viņš strādāja par iekšlietu ministru.