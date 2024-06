Ceļu pārvaldnieks brīdina, ka, piemēram, lai šķērsotu būvdarbus uz Jelgavas šosejas (A8) no Dalbes līdz Vircavas upei, jāplāno līdz pat stundai ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts. Līdz 45 minūtēm ceļā vajadzēs uz Jelgavas šosejas (A8) no Rīgas līdz Jaunolainei, kā arī uz reģionālajiem autoceļiem posmos no Umurgas līdz Iesalkājai (P11), no Ventspils līdz Liepenei (P124) un no Kangariem līdz Tīnūžiem (P10).