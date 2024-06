Līdz šī gada vidum ir jāpabeidz žoga izbūve uz robežas ar Baltkrieviju. Līdz gada beigām lielākoties – arī uz robežas ar Krieviju, izņemot purvus, kur termiņš ir pagarināts līdz nākamā gada oktobrim. Tomēr, kaut gan Latvijas robežsardzes rīcībā ir īpašs pretdronu aprīkojums, no bezpilota aparātu pārlidojumiem mūsu austrumu robeža nav pilnībā pasargāta. Par risinājumu varētu kļūt tā saucamais "dronu mūris" uz sešu valstu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Taču, kā ziņo raidījums "de facto", izskan bažas par idejas praktisko realizāciju.

Pirms trim gadiem Igaunijas robežsardzei ir izdevies nofilmēt mirkli, kurā no Krievijas puses Narvas tuvumā ielidoja drons un nometa narkotiku paku. Nenoskaidrotu īpašnieku bezpilota lidaparāti ir manīti arī ap Igaunijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lēnemets (SDE) uzskata, ka ar to palīdzību Krievija veic spiegošanu.

Intervijā "de facto" ministrs teica: "Mēs droši zinām, ka Krievija izmanto bezpilota lidaparātus, lai vāktu izlūkdatus, noteiktu mūsu darbības un sagatavošanās veidus. Runājot par hibrīduzbrukumiem un mūsu nacionālās drošības situāciju, būtu naivi pieņemt, ka Krievija atteiksies no bezpilota lidaparātu izmantošanas."

Taču Igaunijai pieejamie tehnoloģiskie risinājumi neļauj pamanīt visus dronus uz robežas. Piemēram, šogad martā saskaņots lidojums bija tikai katram piektajam no gaisā manītiem droniem . Zīmīgs ir atgadījums pirms dažiem gadiem, kad tika notverts drons ar kontrabandas cigaretēm un izrādījās, ka tas ir veicis gandrīz 50 lidojumus pāri robežai, pirms tas nonāca robežsargu rokās.

Igaunijas policijas un robežsardzes pārvaldes direktora vietnieks Veiko Kommusārs raidījumam pavēstījis, ka pret dažādiem droniem ir jāizmanto dažādas uztveršanas sistēmas, kas strādā uz atšķirīga tehnoloģiska pamata. "Ja drons izmanto radio frekvenci, tad jāizmanto tā noteikšana pēc radio frekvences. Ja tas vadās pēc GPS, jāizmanto tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt to. Un, protams, arī akustiskās un kameru sistēmas, kas var tos parādīt uz ekrāna. Tas ir dažādu sistēmu komplekss, kas mums ir tagad vajadzīgs. Taču mēs saprotam, ka pirmā nepieciešamība ir pēc iespējas ātrāk atrast risinājumu tiem lidojošiem objektiem, kas izmanto radiofrekvenci," teica Kommusārs.

Atbilstoši cenas dažādiem dronu uztvērējiem svārstās no 50 tūkstošiem līdz pusmiljonam eiro par vienu sistēmu. Igaunijas iekšlietu ministrs uzskata, ka jāspēj pamanīt arī tos lidaparātus, kas tikai tuvojas robežai, tātad radariem jāpārskata arī noteikts attālums Krievijas teritorijā. "Sarežģītāka daļa ir dronu nolaišana. To varētu izdarīt ar lāzerieročiem vai tradicionālākiem ieročiem. Viens no Ukrainā izmantotajiem paņēmieniem ir "dronu ligzdas", proti, tiek nosūtīts drons cita atklātā drona notriekšanai. Izaicinājums šeit ir arī tāds – ja mēs gribētu notriekt dronu, kas tikai tuvojas mūsu robežai, tad mums būtu jāizmanto ieroči, vēršot tos pret svešu teritoriju," atklāja L.Lēnemets.