No kopumā 1 541 102 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, šajās vēlēšanās piedalījušies 521 226 jeb 33,82%. Atverot vēlēšanu kastes, tajās konstatētas 520 367 derīgas vēlēšanu aploksnes un 514 585 derīgas vēlēšanu zīmes.

Atbilstoši apkopotajiem datiem, deviņas EP deputātu vietas Latvijā ieguvuši septiņi no 16 vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem.

CVK norādīja, ka kandidātu sarakstu iesniedzējiem un pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā pieņemšanas dienas pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

Tāpat CVK konstatēja, ka 106 vēlētāji bija balsojuši divas reizes - vispirms, būdami kādā no ārvalstīm un izmantodami pasta balsošanas piespēju, bet vēlēšanu nedēļā ierodoties Latvijā un dodoties uz kādu no vēlēšanu iecirkņiem. Šādos gadījumos katram no viņiem tika ieskaitīta tikai viena balss.