"Tas, ka mēs vēlēšanu naktī netikām klāt pielaisti, lai novērotu, kā tiek apkopoti vēlēšanu protokoli no iecirkņiem, tas, manuprāt, bija kā simptoms visai problemātikai," pauda Austers, kritiski novērtējot stratēģisko lēmumu centralizāciju CVK "administrācijas" rokās.

Partijas "Latvija pirmajā vietā" virzītais pārstāvis Ringolds Balodis pauda, ka Austers ļoti precīzi noformulējis to, ko domā arī viņš.

"Stabilitātei" virzītā CVK locekle Ina Svilāne uzsvēra, ka noteikti pievienojas Austeram un Balodim par viņu iepriekš minētajiem faktiem un apstākļiem. Raugoties no atklātības principiem, Svilāni pārsteidzis, "cik vulgāri" noticis vēlēšanu rezultātu apkopošanas process, kam CVK locekļi neesot pielaisti, neļaujot gūt pārliecību par to, kā notiek balsu apkopojums.

"Mēs šo iestādi uzcēlām pilnīgi no jauna ar jauniem darbiniekiem, ar jaunu struktūru, ar jauniem regulējumiem, kādi [līdz tam] vispār nebija," akcentēja CVK priekšsēdētāja.

Pārmetumi, ka netiek iesaistīti CVK locekļi, "ir pilnīgi nevietā", akcentēja Saulīte. Viņa arī vērsa uzmanību, ka visi mehānismi, kādi bija EP vēlēšanās, tikuši apstiprināti ar CVK lēmumu un neviens lēmums nebija "izgrūsts no kaut kurienes" - lēmumu pieņemšanā esot piedalījušies pilnīgi visi CVK locekļi.

Savukārt pēc saskaitīšanas attiecīgajos iecirkņos balsis tiek apkopotas nevis skaitītas pašvaldību vēlēšanu komisijā, un informācija vēlēšanu vakarā, naktī pamazām sāka ienākt CVK pagaidu sistēmā. Nedz Saulīte, nedz kāds cits CVK loceklis neveica rezultātu apkopošanu, jo to veic sistēma, akcentēja CVK vadītāja, piebilstot, ka apgalvojums, ka būtu kādam kaut kas liegts, neesot patiesība.

Augstākās tiesas (AT) pārstāve CVK, AT senatore, tiesnese Marika Senkāne aicināja balsot par EP vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. CVK locekle norādīja, ka līdz šim sēdē no dažiem kolēģiem izskanējušas tikai kādas subjektīvas šaubas un informācija par nenozīmīgām neprecizitātēm.