Kā portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Ilze Dāme, laika posmā no šī gada 21. jūnija pulksten 6.30 līdz 25. jūnija pulksten 6.30, VUGD saņemti 240 izsaukumi – 76 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēka dzēšanu, 86 uz glābšanas darbiem, bet 78 izsaukumi bija maldinājumi.

Līgo vakarā tika saņemti vairāki maldinoši izsaukumi – 40 izsaukumi, no kuriem 20 bija saistīti ar to, ka iedzīvotājiem, redzot dūmus vai liesmu atblāzmu no Jāņu ugunskuriem, licies, ka izcēlies ugunsgrēks, tāpēc viņi izsaukuši ugunsdzēsējus. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka iedzīvotāji kurinājuši ugunskuru un apdraudējums nepastāv, norāda Dāme.