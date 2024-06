Sabilē pērn februārī slēdza nelielās pilsētas centrā esošo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) posteni. Tas bija viens no posteņiem, kurus, aizbildinoties ar resursu trūkumu, VUGD vadība sākotnēji formāli aizvēra uz laiku, bet tad – pavisam. Lēmums gan neapmierināja vietējos iedzīvotājus, tādēļ, apvienojoties domubiedriem, kuru starpā ir arī bijušie Sabiles posteņa ugunsdzēsēji, izveidota Sabiles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība (BUB), kas nelaimes gadījumā apņēmusies pašu spēkiem nodrošināt palīdzību pilsētā un tās apkārtnē.

"Mums būs izsaukumam sagatavota mašīna, un, līdzko Sabilē vai tuvākajā apkārtnē būs izsaukums, VUGD dispečers zvanīs mums un jautās, vai Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ir gatava izbraukt uz izsaukumu Sabilē, konkrētajā ielā. Mūsu atbilde būs: "Jā, esam gatavi!"" plānus stāsta viens no biedrības dibinātājiem Normunds Himičs. Tālāk sekos biedru apziņošana, tuvākais no viņiem dosies pēc ugunsdzēsības mašīnas, bet pārējie notikuma vietā ieradīsies no mājām jau ekipējumā un ar personīgo auto. "Pildīsim tās pašas funkcijas, ko VUGD," viņš paskaidro.

Vietvarai un valstij nevajagot

Ideju par pašu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību Sabilē rosināja Andris Šimkus. Pirmajā sapulcē gandrīz astoņus mēnešus pēc depo durvju aizvēršanās līdz ar entuziastiem piedalījās arī Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, viņas vietnieks administratīvajos jautājumos Aldim Pinkens, kā arī Sabiles pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs. Pašvaldības pārstāvji solīja brīvprātīgajiem palīdzēt, tostarp ar nepieciešamo ekipējumu un aprīkotu ugunsdzēsēju mašīnu. Tā kā tobrīd slēgtā Sabiles posteņa telpas jau bija nonākušas izsolē, solīja arī vietā piemeklēt citas.

Pagājis vairāk nekā pusgads. Šajā laikā no pašvaldības solījumiem reālā palīdzībā neviens nav realizējies, stāsta Sabiles BUB biedri. Arī citas amatpersonas, kam lūgts atbalsts, nneesot pat papūlējušās atbildēt uz vēstulēm. "Realitātē no VUGD un uz rakstītajiem oficiālajiem iesniegumiem, prasībām un lūgumiem Latvijas iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, Iekšlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Igoram Rajevam un Talsu novada pašvaldībai nav saņemta neviena atbilde," norāda Sabiles BUB biedrs Himičs.

"Likās, ka nu jau viss būs, bet, kad nonāca pie reāliem darbiem, sapratām, ka nav izdarīts nekas – tiekam aizmirsti un ignorēti. Vēl uzaicinājām divus pašvaldības deputātus, Almantu Kalniņu un Daini Karolu, sarunā ar kuriem šķita, ka ar vienu roku tiekam atbalstīti, bet ar otru tiek norādīts, ka var iztikt ar to, kas ir. Nolaižas rokas, kad klauvē pie valsts iestādes, kurai katru mēnesi maksā nodokļus, bet brīdī, kad vēlies pretī saņemt vismaz sapratni un meklēt kopīgu risinājumu, nekā no tā nav," stāsta zemnieku saimniecības "Rīgmaļi" saimnieks un biedrības dalībnieks Māris Bērziņš.

Sabiles BUB nav izņēmums – šādas brīvprātīgās organizācijas darbojas arī citur valstī. "Visā Latvijā ir vairāk nekā 70 brīvprātīgo un pašvaldību ugunsdzēsēju organizāciju, piemēram, Dienvidkurzemes novadā, Inčukalnā, Jaunpilī, Valmierā, kuras VUGD ikdienā iesaista un turpinās iesaistīt ugunsgrēku dzēšanas darbos. Brīvprātīgo, pašvaldības un citu iestāžu ugunsdzēsēju kustība var būt nozīmīgs atbalsts VUGD, un esam atvērti sadarbībai likuma ietvaros. Tas attiecas arī uz Sabiles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību," pauž VUGD pārstāve Anete Strazdiņa.

Kopējā drošība par privātiem līdzekļiem

Saprotot, ka palīdzības nebūs un "laužas aizvērtās durvīs", brīvprātīgie nolēma paši meklēt nepieciešamo auto. "Kopā ar Normundu [Himiču] un Jāni [Bogdanovu] bijām aizbraukuši uz Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Tas deva iedvesmu un restartu – ir jāsāk no viena gala un jādara. Iesākto novedīsim līdz galam," saka Bērziņš, kurš galu galā nolēmis auto iegādāties par saviem līdzekļiem.

"Paldies jāsaka Mārim, kurš vienu vakaru piezvanīja un teica: "Es atradu, braucam!"" auto iegādi atminas BUB dalībnieks Bogdanovs. Brīvprātīgie jau gadiem brangi kalpojušo ugunsdzēsēju auto atrada Lietuvā. Tā kā Sabiles BUB rīcībā joprojām nav atbilstošas ēkas automašīnas novietošanai, tā šobrīd atrodas Bērziņa saimniecības angārā līdzās lauksaimniecības tehnikai un pašu spēkiem tiek remontēta.

"Esam uzrakstījuši iesniegumu Sabiles pašvaldībai ar lūgumu piešķirt bijušās Sabiles rūpnīcas garāžas, tagad gaidām atbildi. Ja telpas piešķirs, būs nepieciešams papildu darbs un līdzekļi, jo tur tek jumts un nav apkures. Mašīna ziemā jātur siltās telpās, lai nesasaltu ūdens. Atkal iesim un lūgsim kādam ziedot," norāda Himičs.

Automašīnu tomēr sola

Talsu novada domes deputāts Almants Kalniņš (LZS), kurš kopā ar Daini Karolu pirms laika tikās ar BUB biedriem, stāsta, ka savulaik iestājies par to, ka Sabilē jābūt VUGD postenim, bet, kad lemts to slēgt, tapis pilotprojekts par depo atjaunošanu vismaz kā pašvaldības formējumu vai brīvprātīgo biedrību. Tā brīža ministrs Kučinskis to atbalstījis, savukārt VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Vilnis Bents Kalniņam apliecinājis, ka Sabilei pat ir rezervēta mašīna. "Tomēr VUGD nevar mašīnu tieši nodot biedrībai, jo to neparedz noteikumi," tās nenonākšanu BUB rīcībā līdz šim skaidro deputāts.

Viņa kolēģis un priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos Karols savukārt uzsver, ka solījumus devusi iepriekšējā novada vadība un tagad "esam konstatējuši, ka tos līdz šim nav izdevies īstenot".

Esmu patīkami pārsteigts par ziedotāju entuziasmu – nedēļas laikā ir saziedoti vairāk nekā četri tūkstoši eiro, kas Sabilei ir liela nauda.

Lai arī viņš pauž pārliecību, ka vispār glābšanas dienesta pakalpojums būtu jāsniedz VUGD, "Talsu novada pašvaldība ir uzrakstījusi oficiālu vēstuli iekšlietu ministram un VUGD priekšniekam pulkvedim Mārtiņam Baltmanim saistībā ar to, ka pašvaldība atbalsta un būtu ieinteresēta nodot automašīnu konkrētajai biedrībai", viņš stāsta. Lai gan atbilde vēl neesot saņemta, neoficiāla informācija liecina, ka, visticamāk, VUGD to nodos pašvaldībai un tad tālāk jāmeklē, kā to juridiski nodot biedrības rīcībā. "Saprotu biedrību, ka viņi vēlas mašīnu saņemt ātrāk. Viņu iniciatīva un darbība ir apsveicama. Biedrība vienu automašīnu ir iegādājusies, un šī būs otra. Faktiski tā ir vērā ņemama darbība, jo tas ir līdzīgi kā ar VUGD, kad rezervē ir viena mašīna, ja gadījumā ir kāda tehniska ķibele," norāda Kalniņš.

"Nākotnē skatīsimies, kā vēl pašvaldība var iesaistīties, runāt par automašīnas iespējamo glabāšanas vietu, kas varētu būt kādās no pašvaldības rīcībā esošajām telpām vai īpašumā esošajām ēkām. Esam uzklausījuši citu pašvaldību pieredzi, bet tas ir stāsts par valsts politiku, attieksmi un veidu, kā risināt šāda veida jautājumus," turpina Karols.

Pārsteigti par lielo atbalstu

Tikmēr brīvprātīgie pēc palīdzības vērsušies pie līdzcilvēkiem un arī saņēmuši negaidīti lielu atbalstu. "Esmu patīkami pārsteigts par ziedotāju entuziasmu – nedēļas laikā ir saziedoti vairāk nekā četri tūkstoši eiro, kas Sabilei ir liela nauda. Visi, kam lūdzam palīdzību, neatsaka," saka Bērziņš. Palīdz arī uzņēmēji. "Kad pirkām krāsu mašīnai, uzņēmums padzirdēja, ka esam brīvprātīgie, un nolēma, ka krāsu ziedos," stāsta Bogdanovs. Himiča darba devējs ziedoja akumulatoru, bet kāds cits uzņēmums pieteicās apstrādāt auto pret rūsu.

Fоtо: Kate Kalniņa

Sabiles BUB aktīvisti (no kreisās) Normunds Himičs, Jānis Bogdanovs un Māris Bērziņš pie pašlaik remontētā biedrības auto.

Daudzi ir ziedojuši sestdienas un svētdienas, brīvprātīgi strādājot. Attiecībā uz to Bērziņš piebilst: "Kad bijām Inčukalnā, man patika sauklis, kas uzrakstīts uz viņu mašīnas: "Mūsu brīvais laiks jūsu drošībai." Varbūt vēlāk to izmantosim, jo tas ir patiess. Visi izjūtam vajadzību nodrošināt mūsu, vecāku un citu apkārtējo drošību."

Līdzās pieredzējušiem ugunsdzēsējiem, kuriem jau ir glābēja darba rūdījums, BUB iesaistījušies arī tādi, kuriem iepriekšējās pieredzes nav. Tādēļ plānots rīkot apmācības. "Ir pieteikušies jauni puiši, kuriem pašiem pieredzes nav, bet ir karsta galva. Lai novērstu negadījumus, esam gatavi uzaicināt VUGD, mums arī pašiem ir pieredzējuši profesionāļi, kuri palīdzēs," stāsta Bērziņš.

Vēl nepieciešams ekipējums, ko brīvprātīgie bija cerējuši iegūt no VUGD. Tomēr, līdzīgi kā ar automašīnu, klupšanas akmens esot sarežģītās formalitātes. "VUGD nevajadzīgas šļūtenes stāv čupā un tiek utilizētas, bet mēs tās nevaram iegūt lietošanā, jo to neļauj likums," tā Bogdanovs. "Uzskatu, ka tā ir izšķērdība, jo mums šļūtenes būtu pietiekami labas," norāda Māris Bērziņš.

Efektivitāte un statistika pār vietējo drošību

Biedrības pārstāvji uzskata, ka VUGD pārsteidzās ar lēmumu likvidēt Sabiles posteni. Dienesta pārstāvji savukārt atsaucas uz efektīvu resursu izmantošanu. Lai gan tieši Sabilē maiņas bijušas nokomplektētas, esot trūcis cilvēku, pilsētas centrā esošā depo ēka bijusi neekonomiska, turklāt tā ir daļa no vēsturiskās apbūves, kā dēļ neesot bijis iespējams padziļināt garāžu un paplašināt tās vārtus, lai iebrauktu ar modernākām automašīnām. "Sabiles postenis tika optimizēts, daļu resursu pārvietojot uz Kandavas posteni un papildus stiprinot arī citas Kurzemes reģiona struktūrvienības," skaidro VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

Par labu depo slēgšanai bijusi arī dienesta veidotā statistika. "2022. gadā VUGD Sabilē dzēsa vienu ugunsgrēku, saņemti izsaukumi uz pieciem glābšanas darbiem," norāda Strazdiņa. Viņa skaidro, ka sabilniekiem tāpat lielākoties palīgā braukuši arī citi, jo ar šejienes posteņa resursiem visbiežāk nav bijis pietiekami. Himičs pret šādu statistiku ir skeptisks: "VUGD pieturējās pie statistikas, kas nav reāla, – līdzko šķērso Sabiles zīmi, tie vairs netika uzlūkoti kā izsaukumi Sabilē. Reālais izsaukumu skaits gadā pārsniedza 100. "

Visi izjūtam vajadzību nodrošināt mūsu, vecāku un citu apkārtējo drošību.

Šobrīd sabilnieku drošība ir nodota 14 kilometrus attālā Kandavas posteņa rokās. Otrs tuvākais postenis atrodas Talsos 24 kilometru attālumā. "Kandavas posteņa amatpersonas var nodrošināt ierašanos notikuma vietā Sabiles tiesību aktos noteiktajā prognozējamajā laikā," apgalvo VUGD pārstāve. Saskaņā ar VUGD reglamentu notikuma vietā pilsētā ugunsdzēsēju mašīnai jāierodas 8 minūšu laikā, bet ārpus pilsētas – ne vēlāk kā 23 minūšu laikā. BUB brīvprātīgie gan atsaucas uz savu pieredzi, norādot, ka no Talsiem brigādei ceļš līdz Sabilei prasa vismaz 30 minūtes, bet no Kandavas – vismaz 20. Mājas, kombaina vai lauka izglābšanai tas var būt par ilgu.

"Vēl kas – ja Talsi ir izsaukti, piemēram, uz Valdemārpili, bet Kandava ir Cērē, ko tad darīt? Man pirms trim gadiem bija nelaime – aizdegās lauks. Labi, ka bija Sabiles brigāde, kas piecu līdz septiņu minūšu laikā bija klāt, citādi māja būtu nodegusi. Vēja dēļ mēs to nebūtu nosargājuši," stāsta Bērziņš. Viņš arī atgādina, ka Sabiles apkārtnē ir Veģu pansionāts, divi veco ļaužu pansionāti, skola, daudz lauksaimnieku.

"Mēs katrs nevaram sev nodrošināt ugunsdrošību. Ja šajā gadījumā valsts mums nevar neko piedāvāt, tas jādara kopā," pauž BUB aktīvists.

