"Ir" vēsta, ka Larsons piedāvā investēt summu, kas ļautu pārņemt kontroli no Mazepina, tādējādi izsprūkot no sankciju tvēriena. Atjaunojot minerālmēslu plūsmu no Kazahstānas un Uzbekistānas, varētu izvairīties no bankrota. Uzņēmums, kas pirms tam deviņos gados bija nopelnījis gandrīz 48 miljonus eiro, pēc sankciju ieviešanas zaudē aptuveni četrus miljonus gadā.