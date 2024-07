Otrdien Strasbūrā Eiropas Parlamenta (EP) deputāti jaunā sasaukuma pirmajā plenārsesijā ievēlēja tā vadību. EP prezidentes amatā atkārtoti tika ievēlēta Roberta Metsola, savukārt par vienu no EP priekšsēdētājas vietniekiem otrajā vēlēšanu kārtā pārvēlēts pašreizējais EP viceprezidents Roberts Zīle ( Nacionālā apvienība ), informē Zīles pārstāvis Kārlis Būmeisters .

"Esmu gandarīts un pateicīgs par Eiropas Parlamenta deputātu atkārtoti doto uzticību un tādējādi arī vērtējumu par iepriekš paveikto. Strādāšana šajā amatā ir ļāvusi izmantot politisko ietekmi Latvijai svarīgākajos jautājumos un tos aizstāvēt efektīvāk, nekā to ļautu viena ierindas deputāta balss. Viceprezidenta amats ļauj iegūt plašāku gan to cilvēku loku, ar kuriem es vēlos sadarboties, gan arī to, kuri vēlas sadarboties ar mani, tādējādi paplašinot politisko vilkmi un ietekmi, kas ir izdevīga Latvijai un Baltijai, kuras intereses vienmēr cenšos aizstāvēt," norāda Zīle.