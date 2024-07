Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijā no elektrotraumas cietis 13 gadus vecs pusaudzis, kurš pašrocīgi remontēja no sprieguma neatslēgtu elektroierīci, portālu "Delfi" informēja AS "Sadales tīkls" pārstāve Alīna Sildnika.