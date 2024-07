Apjomīgākie darbi šosezon plānoti Kārļa Ulmaņa gatvē, no tirdzniecības centra "Spice" līdz Rīgas robežai. Ielas segumu plānots atjaunot Kārļa Ulmaņa gatvē no Gramzdas ielas līdz pilsētas robežai, posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmoku ielai un posmā no Jaunmoku ielas līdz Gramzdas ielai un paralēlajās joslās abos virzienos. Tas izmaksās deviņus miljonus eiro, no kuriem septiņus miljonus eiro Rīga aizņemsies Valsts kasē.