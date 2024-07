Lai atlasītu septiņus policistus no Latvijas, VP organizēja konkursu. Tam pieteicās 15 amatpersonas no dažādiem Latvijas reģioniem. Atlases procesā tika izraudzīti kopumā septiņi kandidāti, kuru amata pienākumi ikdienā saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Savukārt no Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes darbam spēļu laikā izvirzīts Māris Vitkovskis, kurš pildīs sakaru virsnieka pienākumus.