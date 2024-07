Piektdien Ādažos bija jāierodas kopumā 450 Latvijas pilsoņiem, no tiem 383 bija brīvprātīgi pieteikušies, to skaitā deviņas jaunietes, kā arī 67 jaunieši, kuri dienestam atlasīti pēc nejaušības principa. No piektdienas iesaukuma sešiem jauniešiem dienests tomēr atcelts, bet deviņi piektdien neieradās, līdz ar to šodien dienestu sāka 435 jaunieši.