Svētdien nedaudz pēc vienpadsmitiem rītā saņemts izsaukums uz Ventspils novada Tārgales pagastu, kur no dīķa izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ( NMPD ) darbiniekiem.

Savukārt īsi pirms desmitiem no rīta glābēji devās uz Kanāla ielu Rīgā, kur no ūdenstilpes izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijas amatpersonām.

Sestdien vakarā VUGD saņēma izsaukums uz Ventspils novadu, kur upē apgāzusies laiva, kurā atradās trīs cilvēki. Divi cilvēki nokļuvuši krastā pirms glābēju ierašanās, bet sākotnēji saņemtā informācija liecināja, ka viens cilvēks pazudis zem ūdens. Glābēji pārmeklēja upi, taču cilvēku neatrada. Nedaudz pēc pusnakts darbs notikuma noslēdzās. Svētdien cilvēka meklēšanas darbi turpinājās un nedaudz pēc vieniem no ūdenstilpes izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Savukārt piektdien vēlā vakarā Ventspils novadā glābēji devās uz izsaukumu, kur sākotnēji saņemtā informācija liecināja, ka jūrā slīkst pieci cilvēki. Trīs no tiem no ūdens bija izkļuvuši saviem spēkiem, bet divus cilvēkus no ūdens izvilka cilvēks, kas izsauca glābējus. NMPD mediķi un glābēji veica divu cilvēku atdzīvināšanas pasākumus, taču cilvēku dzīvību glābt neizdevās un tika konstatēta nāve. Nedaudz pēc pusnakts darbs notikuma vietā noslēdzās.