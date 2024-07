Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka pēc FM aplēsēm, 2025. gadā fiskālā telpa jeb papildu pieejamie līdzekļi tiek prognozēta negatīva 0,6% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb 279,5 miljoni eiro. Vienlaikus ministrija atgādina par grozījumiem Fiskālās disciplīnas likumā, kas palielina maksimāli pieļaujamo strukturālo deficītu no 0,5% no IKP uz 1% no IKP, šādā gadījumā uzlabojot fiskālo telpu, bet tā joprojām būtu negatīva – 56,8 miljoni eiro.