Šā gada pirmajos sešos mēnešos no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" izlietoti 6,6%, liecina Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) apkopotā informācija.

No FDP apkopotajiem datiem izriet, ka šā gada otrajā ceturksnī tika atbalstīti 22 ministriju pieprasījumi 3,1 miljona eiro apmērā. Tādējādi otrajā ceturksnī no šīs budžeta programmas ir izlietoti 2,6% no programmā plānotā finansējuma.