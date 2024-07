Vismaz 30 daudzdzīvokļu mājās Daugavpilī ieviesušās blaktis – cīņa pret tām nav viegla, jo viens no svarīgākajiem nosacījumiem: tās jāindē visu dzīvokļu īpašniekiem vienlaikus, trešdien, atsaucoties Latvijas Televīzijas ( LTV ) pārraidīto "LRT+" sižetu, raksta " lsm.lv ".

"Blaktis ļoti ātri izplatās, tieši tāpēc pastāv situācija, kad mājā ne tikai viens dzīvoklis ir saindēts ar blaktīm, bet arī gandrīz visa māja. Un līdz ar to situācija sarežģījas. 30 mājās jau ir tāda situācija, mēs zinām par to tikai no sūdzībām," televīzijai norādījusi SIA "Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (SIA "DDzKSU") valdes locekle Nataļja Rustkova.