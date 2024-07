Šobrīd visvairāk pieteikumu jeb aptuveni 420 ir no Rīgas iedzīvotājiem. Rīdzinieku pieteikumu skaits trīs stundu laikā pieaudzis par 80, savukārt par vēja postījumiem Jūrmalā un Rīgas reģionā ziņots aptuveni 350 reižu – pieaugums bijis par 45 pieteikumiem trīs stundu laikā. Zemgalē pieteikti 180 postījumi.

Ugunsdzēsēji glābēji nepārtraukti turpina doties no viena izsaukuma uz otru, atbrīvojot ceļa braucamās daļas, ietves, ēkas un automašīnas no nogāztiem kokiem.

Ļoti bieži ceļā uz notikuma vietu, ugunsdzēsēji glābēji ir spiesti apstāties, lai brauktuvi atbrīvotu no koka, par kuru iepriekš vēl nav ziņots.

Jau rakstīts, ka laika posmā no pulksten 8 līdz 11 VUGD bija saņēmis vēl apmēram 250 pieteikumus par vēja un lietus radīto postījumu novēršanu, no kuriem lielākais pieteikumu skaits – 142 –, saņemti Rīgā, portāls "Delfi" uzzināja VUGD.

Kopumā līdz pulksten 11 bija saņemti aptuveni 850 pieteikumi, no tiem ap 350 Rīgā, 310 Jūrmalā un citviet Rīgas reģionā, bet Zemgalē – apmēram 160.

Visvairāk izsaukumu rīta pusē bija Jūrmalā, no kuras saņemti vairāk nekā 160 izsaukumi, kā arī Zemgalē – Jelgavas pilsētā un novadā, kā arī no Tukuma un Dobeles novadiem, no kuriem kopumā saņemti vairāk nekā 100 izsaukumi.