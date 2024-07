Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ( VARAM ) ir saziņā ar pašvaldību vadītājiem Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā un Jelgavā, kur stiprās lietavas un vētra skāra visvairāk. Ministrijā atgādina, ka pašvaldībām šādās situācijās ir iespēja sniegt pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

VARAM atgādina, ka, pieprasot budžeta līdzekļus cietušajam objektam, kas nav apdrošināts, valsts pozitīva lēmuma gadījumā var piešķirt 70% no nepieciešamā finansējuma, bet 30% būs jānodrošina no pašvaldības budžeta, savukārt apdrošinātiem objektiem pašvaldības līdzfinansējums būs vien 25% no nepieciešamām izmaksām, un līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.