Ierodoties VUGD Ķemeru postenī redzams, kā glābēji asina motorzāģus. VUGD Ķemeru posteņa komandiere Anna Kubliņa portālam "Delfi" norāda, ka nakts glābējiem bijusi spraiga – pirmie izsaukumi saņemti pievakarē, un visa nakts pagājusi darbos: "Bija diezgan traki, smagi, grūti. Puiši bez apstājas braukāja, gan no Ķemeriem, gan Slokas un no Jūrmalas visvairāk. No rīta puses Rīgā viss sāka parādīties. Izsaukumu ir bijis daudz, un tie nāk joprojām. Ja paklausās rāciju, var dzirdēt, kā izsaukumi ir no vienas adreses uz otru," norāda VUGD pārstāve.