Par kopējiem vētras radītajiem zaudējumiem vēl esot pāragri spriest, jo visas vētras sekas vēl nav apzinātas, no daudzās ēkām pat vēl nav izsūknēts ūdens.

Ņemot vērā, ka nav zināmi pašreizējie zaudējumu apmēri, nav skaidrs arī iespējams līdzekļu apjoms, kuru šim mērķim varētu iegūt no Eiropas Savienības.

Pēc premjeres paustā, ir secināts, ka pašlaik lielākā problēma ir lauztie koki, tāpēc Finanšu ministrijai uzdots sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju ( VARAM ), kā arī Zemkopības ministriju kopīgi rast risinājumu tam, kā ātri palīdzēt vētrā cietušajiem iedzīvotājiem atbrīvoties no kritušajiem kokiem.

Runājot par to, kad varētu būt zināmi precīzi aprēķini par nepieciešamo atbalstu no valsts, Bērziņa skaidroja, ka pašlaik aprēķiniem paredzēts mēnesis, taču, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, termiņu var pagarināt, jo šādiem aprēķiniem var būt nepieciešams arī ilgāks laiks.

Tāpat ziņots, ka, pieprasot līdzekļus cietušajam objektam, kas nav apdrošināts, valsts pozitīva lēmuma gadījumā var piešķirt 70% no nepieciešamā finansējuma, bet 30% būs jānodrošina no pašvaldības budžeta, savukārt apdrošinātiem objektiem pašvaldības līdzfinansējums būs 25% no nepieciešamām izmaksām, un līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.