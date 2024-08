Ceturtdien, 1. augustā, ceļu uz Aglonu, kur 15. augustā tiks svinēti katoļticīgajiem nozīmīgie Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, sāk svētceļnieki no Rīgas sv. Jēkaba katedrāles draudzes. Dienā paredzēts kājām mērot no 19 līdz pat 32 kilometriem, liecina draudzes sociālajos medijos publicētā informācija.

Vairākas Rīgas draudzes ir izvēlējušās svētceļniekiem piedāvāt īsāku ceļu, vispirms ar kādu no transportlīdzekļiem nokļūstot tuvāk Aglonai, no kurienes tālāk tiks mērots ceļš kājām, izriet no Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes portāla "katolis.lv" apkopotās informācijas. Vairāk par to, kā ceļš uz Aglonu iesākās pērn, iespējams izlasīt šajā rakstā.