Ziņojumā secināts, ka likumos ir trūkumi, kas steidzami jānovērš. "Likumos trūkst skaidrojuma terminiem, citi neparedz to, kas obligāti būtu jāparedz, vēl citi ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem," biroja izplātītā preses relīzē situāciju iezīmē tiesībsargs Juris Jansons .

Kā klāsta Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere , ka ziņojums iezīmē skaidru ainu un analizē cēloņsakarības starp to, kas noteikts likumos vai kādi robi ir tajos un kāds ir bērna ceļš patiesībā ar reāliem dzīves piemēriem, īpaši tad, ja bērns pats nav motivēts.

Ko tiesībsargs analizēja un apkopoja

Ne vienmēr slimnīcas vēlas uzņemt bērnus reibumā

Informācija līdz ģimenes ārstiem nenonāk

Tajos gadījumos, kad bijis NMPD izsaukums un bērns nav nogādāts slimnīcā, ģimenes ārsti par to uzzina. Taču pašreizējā sistēma nenodrošina iespēju ģimenes ārstiem uzzināt gadījumus, kad bērns atkarību izraisošu vielu reibumā ir nogādāts ārstniecības iestādē. Uzzina tikai tad, ja informē vecāki.

Arī aprūpes iestādes neuzņem bērnus reibumā

Taču Rīgā pastāv problēmas nogādāt bērnus reibumā atbilstošā drošā vietā. Turklāt no profilakses iestādē nonākušajiem bērniem lielākā daļa ir no Rīgas valstspilsētas pašvaldības. Bērnu aprūpes iestādes, kurās atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam būtu uz policijas rīkojuma pamata jāuzņem bērni, neuzņem bērnus reibumā.

Bērns nesaņem atbilstošu terapiju

Narkologi uzskata, ka svarīgi ir pusaudzi norobežot no iespējas piekļūt atkarību izraisošām vielām, un tā ir lielākā grūtība bērna likumiskajiem pārstāvjiem. Valstī nav tāda pakalpojuma, kurā bērns pret viņa gribu tiktu norobežots (izolēts) un saņemtu atbilstošu terapiju, medicīnisko un sociālo rehabilitāciju. Atturības laiks ir svarīgs.

Narkoloģisko palīdzību bez bērna un vismaz viena no viņa vecākiem vai bērna dzīvesvietas bāriņtiesas piekrišanas var sniegt tikai gadījumos, ja bērnam ir smaga alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu intoksikācija un ir apdraudēta viņa dzīvība vai viņam ir sākušies psihiski traucējumi, kuru dēļ viņš ar savu rīcību apdraud sevi, tuviniekus vai citas personas.

Obligātā stacionārā ārstēšana – tikai "Ģintermuižā"

Slimnīca "Ģintermuiža" ir vienīgā iestāde, kura īsteno narkoloģisko motivācijas programmu, turklāt tikai 5-7 bērniem mēnesī. Konstatēts, ka pusaudži par pārkāpumiem no programmas tiek izslēgti. Gadījumi, kad pusaudzis no programmas tiek izslēgts, ir pretrunā BTAL noteiktajam par obligātu ārstēšanu. Normatīvajos aktos nav paredzētas situācijas, kurās bērnu varētu izslēgt no obligātās ārstēšanas. Tādā gadījumā vairs nav risinājumu, kā pusaudzim palīdzēt citā veidā. Tas nozīmē, ka pusaudzis palīdzību nesaņem un, visdrīzāk, turpina lietot apreibinošās vielas, norāda birojā.