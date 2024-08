Nav noslēpums, ka sezonas darbinieku trūkums Latvijas lauksaimniekiem sagādā nopietnas problēmas. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumā "Very Berry" šīs problēmas risināt palīdz sezonā strādā četri bēgļi no pilsoņu kara plosītās Kamerūnas . Kā viņi šeit nokļuvuši un kā viņiem veicas ar lauku darbiem, devās noskaidrot "360TV Ziņneši".

Borisam ir 20 gadi, un viņš uz Latviju aizbēga no pilsoņu kara plosītās Kamerūnas. Par notiekošo dzimtenē jaunietis daudz nestāsta, lai gan ar radiem telefoniski sazinās katru dienu: "To nav iespējams izskaidrot, jo tiek zaudētas ļoti daudzas dzīvības. Daudzi cilvēki mirst. Simtiem, tūkstošiem, miljoniem cilvēku mirst".

Atšķirībā no citiem nelegālajiem imigrantiem no Baltkrievijas, kuri masveidā tiek izraidīti no Latvijas, Borisam ļāva palikt humānu apsvērumu dēļ. Boriss nonāca bēgļu izmitināšanas centrā Liepnā, kas atrodas netālu no ogu audzēšanas plantācijām.