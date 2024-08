Neskaitāmi būtiski jautājumi turpmākajās dienās vēl tiks risināti – kas īsti notika ar šī brauciena organizētāju tūrfirmu "Fisom", tās busiem, šoferiem, brauciena asistentiem, finanšu līdzekļiem, līgumiem ar apdrošinātājiem, kā arī pats galvenais – kur pēkšņi pazuda un kāpēc uz bērnu vecāku un žurnālistu zvaniem un elektroniskajām vēstulēm, ierakstiem sociālajās platformās neatbildēja pats firmas īpašnieks Matīss Dālbergs, kurš iepriekš labprāt bija sniedzis medijiem vairākas intervijas? Neliels ieskats par to rodams šajā rakstā:

Karstie punkti pēc relatīvi mierīgāka perioda atkal gail baltkvēlē un likumsakarīgi šonedēļ īpašu uzmanību pievērsām tiem. Konflikts Tuvajos Austrumos milzt, pagaidām dodot vaļu arī argumentētām spekulācijām par iespējamajiem asinsnaidnieku Irānas un Izraēlas soļiem. Āfrikas Subsahārā spilgtāk iezīmējas reģiona nākotne: kā trāpīgi norāda militārais analītiķis Mārtiņš Vērdiņš – varam vērot Afganistānas déjà vu ne tikai ainavā, bet arī abu pušu taktikā. Tepat tuvāk Ukrainas armija pārkāpusi Krievijas robežu un līdz ar to arī kārtējo Kremļa "sarkano līniju". Tāpēc mans kolēģis Ansis Īvāns skaidro, ko Ukrainai dos un jau dod citas "sarkanās līnijas" pārkāpšana. Lasiet vairāk rakstos:

Vasaras izskaņa ir karstākais laiks mājokļu īres tirgū, jo būtiska šī tirgus daļa – studenti – meklē sev mājvietu. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem šī ir iespēja izīrēt savu tukšo mājokli. "Delfi Bizness" sagatavojis divus praktiskus ceļvežus – vienu tiem, kas plāno pirmo reizi īrēt mājokli, un otru tiem, kas gatavojas pirmo reizi savu īpašumu izīrēt. Šajos rakstos atradīsiet informāciju gan par tendencēm īres cenās un līguma detaļām, gan to, ko darīt, lai izvairītos no konfliktsituācijām. Lasiet vairāk rakstos:

Pasaules virsrakstos šonedēļ dominējušas ziņas par akciju cenu kritumu. Tā kā arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju iegulda savu naudu akcijās, biržā tirgotos fondos un citos finanšu instrumentos, vienlaikus daudzi sākuši to darīt tad, kad tirgi salīdzinoši mierīgi kāpuši uz augšu, paprasījām nozares ekspertiem Oļegam Andrejevam, Andrim Lāriņam un Andrejam Martinovam, ko darīt tagad, kad cenas krīt un krīt.

Pēc tam, kad šoziem snovojot man gadījās ļoti neveiksmīgi nokrist un salauzt vienas rokas plecu un otras rokas plaukstas locītavu, īpaši jūtu līdzi latviešu sportistu traumu stāstiem. Viens tāds "Delfi" bija lasāms arī šonedēļ par BMX braucēju Kristenu Krīgeru, kurš Parīzes olimpiskajās spēlēs piedzīvoja smagu kritienu un par mata tiesu izglābās no smagākām sekām.

3x3 basketbola izlases iegūtā zelta medaļa iepriekšējās Tokijas olimpiskajās spēlēs uzlika šiem sportistiem, iespējams, lielākās medaļas gaidas no sabiedrības šajā Olimpiādē. Tomēr Parīzes olimpisko spēļu turnīra pusfinālā un bronzas cīņā Latvijas izlase zaudēja, kas, protams, sāpēja. "Domāju, ka visvairāk iztērējām emocijas," par to, kas pietrūka izslēgšanas spēlēs salīdzinājumā ar grupu turnīru, "Delfi" saka komandas treneris Raimonds Feldmanis.

Jūlija beigu milzu vētra ne tikai appludināja ielas, bet arī postīja mājas un automašīnas. Pats varu sevi pieskaitīt no vētras cietušajiem, kaut ļoti maigā formā. Tādēļ atsākot raidījuma "Spried ar Delfi" regulāro sezonu, pirmā tēma, ko piedāvājām skatītāju apspriešanai, bija – vai apdrošinātāji nāks palīgā? Latvijas Apdrošināšanas asociācijas prezidents Jānis Abāšins atzina, ka pēc vētras saņemts rekordskaits pieprasījumu. Tomēr lielāko rezonansi un pat sašutumu starp skatītājiem raisīja viņa pārspriedumi par to, kas tieši ir plūdi? Vai tiešām tikai upju applūšana, nevis brīdis, kad lietavas tavu pagrabu īslaicīgi pārvērš par peldbaseinu?

Vasaras noslēgums ir laiks, kad aktivizējas ne tikai īres tirgus, bet arī interese par studentu kopmītnēm. "Delfi Life" žurnāliste lasītājiem paver iespēju ielūkoties "koju dzīvē" no tur dzīvojošo skatupunkta. Ballītes kojās vairs netiek rīkotas, un visi klusi mācās?

Tiem, kas vēl nebūt nevēlas domāt par vasaras beigām un ikdienu bez ballītēm, varētu būt interesanti pagremdēties atmiņās par to, kā bija tērpušies košākie festivāla "Summer Sound" apmeklētāji . Varbūt bildēs atradīsi sevi vai savus paziņas.

Savstarpējās attiecības un intīmā tuvība ir tēma, kas cilvēkus interesē jebkurā gadalaikā, tāpēc "Delfi Life" komanda turpināja rakstīt arī par jautājumiem šajā jomā. Šonedēļ viens no lasītāju novērtētākajiem rakstiem bija par sievietes orgasmu. Meklējām, atbildi uz jautājumu par to, vai un kāpēc sievietes to mēdz notēlot. Sarunājamies gan ar vairākām "aktrisēm", gan tēlošanas pretiniecēm, kā arī uzdevām jautājumus ekspertei Ritai Lasmanei.