Vairākas dienas ilgo klusēšanu piektdienas vakarā pārtraucis uzņēmums "Fisom", kura rīkotajā braucienā varāki desmiti bērnu un jauniešu no Latvijas iestrēga Spānijā un Portugālē, bet viņu vecāki uztraucās un dusmojās par to, kā atvases no ārvalstu ceļojuma tiks mājās.