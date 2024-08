Patērētāju tiesību aizsardzības centra ( PTAC ) sadarbībā ar Ārlietu Ministrijas (ĀM) konsulāro dienestu uzsāktā 81 ceļotāja repatriācija no Spānijas uz Latviju norit veiksmīgi. Kā vēstīts iepriekš, repatriācija tika uzsākta saistībā ar SIA "Fisom" nespēju pildīt saistības un konstatētajām komersanta likviditātes problēmām, portāls " Delfi " uzzināja PTAC.

Ceļotāji uzsāka mājupceļu no kempinga Spānijā, kā bija plānots, piektdienas pēcpusdienā, aptuveni pulksten 17 pēc Spānijas laika, divos autobusos. Abos autobusos atrodas pieaugušie, ar kuriem notiek regulāra saziņa. Autobusi ir sasnieguši naktsmītni Francijā, kurā uzturēsies līdz rīt rītam, lai ievērotu visus noteikumus par autobusu vadītāju atpūtas stundām. Paredzēts, ka rīt no rīta tiks turpināts ceļš no Latvijas atbraukušajos autobusos, pauž PTAC pārstāve Sanita Gertmane.