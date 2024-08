Tranzītam liegta satiksme caur Aglonu, tajā skaitā pa autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona (P62) no autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) un no Grāveru puses, kā arī pa autoceļu Dagda-Aglona (P60) no Kapiņiem. Tranzītam liegta kustība arī pa vietējiem autoceļiem no Višķu, Ambeļu un Šķeltovas puses.