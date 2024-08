Azartspēles ierobežojošus likuma grozījumus iepriekš vērtēja 13. Saeima. 2021. gada aprīlī izmaiņas izstrādāja Jaunās konservatīvās partijas (JKP) frakcijas un frakcijas "KPV LV" deputāti. Tolaik tika rosināts, ka azartspēles pieejamas tikai kazino, kas ierīkoti četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās. Tāpat tika piedāvāts celt vecumu, no kura drīkst spēlēt azartspēles, proti, šo slieksni celt no 18 gadu vecuma līdz 21 gada vecumam. Tolaik arī tika rosināts azartspēles klātienē aizliegt laikā no pulksten 2 līdz 8, ar mērķi atturēt personas no nepārtrauktas spēlēšanas. Tiesa, 13. Saeima šīs izmaiņas nevērtēja.