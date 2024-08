No Krūmiņa tika saņemta piekrišana viņa kandidatūras virzīšanai ministrijas valsts sekretāra amatam. Viņš jaunos pienākumus uzņemsies ceturtdien, 15. augustā.

Krūmiņš LAD vada kopš 2019. gada septembra, bet līdz tam no 2007. gada bijis dienesta vadītāja vietnieks. Patlaban viņš ir arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes padomes priekšsēdētājas vietnieks.

No 1994. gada līdz 1998. gadam Krūmiņš mācījies Kandavas lauksaimniecības tehnikumā, apgūstot lauksaimniecības mehāniķa amatu. No 1998. gada līdz 2001. gadam viņš studējis Latvijas Lauksaimniecības universitātē, iegūstot ekonomikas bakalaura grādu ar novirzienu reģionālajā attīstībā, bet no 2001. gada līdz 2005. gadam viņš studējis Latvijas Lauksaimniecība universitātes maģistratūrā, iegūstot ekonomikas maģistra grādu uzņēmējdarbībā.