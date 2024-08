Piketā sākotnēji piedalījās apmēram 20 cilvēki, no kuriem lielākā daļa rīko pasākumu uz tilta, bet trīs cilvēki uz pasākumu atbraukuši ar motorlaivu pa Daugavu. Vēlāk pasākumam pievienojās vēl vairāki aktīvisti.

Kā atzina lielākā daļa Vanšu tilta šķērsotāju, ietves uz tilta esot par šauru. Velobraucēji atzina, ka šķērsot Daugavu pa Vanšu tiltu esot bīstami un no sadursmēm ar citiem satiksmes dalībniekiem vai gājējiem varot izvairīties tikai tad, ja pārvietojas ļoti uzmanīgi.

Savukārt ietves platums starp apgaismes stabiem un barjerām ir 1,2–1,8 metri, kas nav pietiekami, lai droši varētu samainīties gājēji un velobraucēji abos virzienos, līdz ar to rodas bīstamas situācijas. Arī ietves segums ir nelīdzens, pēc lietus uz ietves veidojas peļķes.

Kā informē pašvaldībā, Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši – par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji. Tomēr eksperti pēc tiltu pārbaudēm apstiprina, ka bieži vien vizuālais izskats rada iespaidu, ka tilts ir sliktā stāvoklī, bet tehniskie parametri liecina, ka ikdienas slodzēm tas ir drošs. Šobrīd pašvaldība strādā pie tā, lai jau savlaicīgi atjaunotu un pārbūvētu tiltus un pārvadus, nepieļaujot kritisku situāciju atkārtošanos.