Jau ziņots, ka 81 jaunietis no Spānijas mājās atgriezās pirmdien .

Astoņdesmit viens ceļotājs uzsāka mājupceļu no kempinga Spānijā, piektdienas, 09.08.2024. pēcpusdienā, aptuveni pulksten 17 pēc Spānijas laika divos autobusos. Ņemot vērā, ka Francijā radās nopietnas tehniskas problēmas arī autobusam, kas veda SIA "Fisom" tūristu grupu no Portugāles, un brauciena organizatoram nebija citu iespēju turpināt ceļu un nodrošināt saistību izpildi, PTAC sadarbībā ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu sestdien, uzsāka arī 66 ceļotāju (no kuriem 55 ir nepilngadīgas personas) repatriāciju uz Latviju.