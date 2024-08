Jaunieši līdz 21 gada vecumam, kuri iegūst pamatizglītību, vidējo izglītību, speciālo izglītību vai arodizglītību ārvalstīs, varēs saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ja kāds no vecākiem nenodrošina fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru, portālu "Delfi" informēja Tieslietu ministrijā (TM).

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) skaidroja, ka ar grozījumiem tiek ievērots vienlīdzības princips, paredzot, ka valsts garantētos uzturlīdzekļus no šī gada 1. septembra būs tiesības saņemt arī jauniešiem līdz 21 gadu vecumam, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, bet iegūst pamatizglītību, vidējo izglītību, speciālo izglītību vai arodizglītību ārvalstīs.

"Izmaiņas apliecina, ka visiem jauniešiem, neatkarīgi no izglītības iestādes atrašanās vietas, ir tiesības saņemt sociālo atbalstu uzturlīdzekļu veidā, ja to nenodrošina un likumu nepilda kāds no vecākiem. Vajadzība pēc uzturlīdzekļiem ir vienlīdz svarīga kā skolēniem, kas mācās Latvijā, tā arī tiem, kas izvēlas mācīties ārvalstīs," pauda ministre.